(Тонкошкур (Тонкошкур)) Олимпиада Домианова
Место рожденияПолтавская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно