(Тонкошкур (Тонкошкур)) Олимпиада Домианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тонкошкур (Тонкошкур)) Олимпиада Домианова

Место рождения

Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкошкур Домиан Филиппов

Мать: Тонкошкур Евфимия Романова

Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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