Абзянова (Тимофеева) Мария Петровна Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абзянова (Тимофеева) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абзянов Петр Солдат Федорович

Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Абзянов Петр Солдат Федорович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Абзянов Симеон Петрович

Отец ребёнка: Абзянов Петр Солдат Федорович

Смерть
Неизвестно

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