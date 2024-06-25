Абзянова (Тимофеева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1897
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1903
Отец ребёнка: Абзянов Петр Солдат Федорович
Смерть
Неизвестно