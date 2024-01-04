Бояркин Парамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояркин Парамон

Бояркин Парамон

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зайкова -Бояркина- Христина Парамоновна

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояркин Иван Парамонович

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
1862 у сестры в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояркин Константин Парамонович

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
1862 у сестры в поручителях
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close