Бояркин Парамон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зайкова -Бояркина- Христина Парамоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
1862 у сестры в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бояркин Константин Парамонович
Мать ребёнка: не указана
1862 у сестры в поручителях
Смерть
Неизвестно