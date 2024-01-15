Петренко Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Николай

Мать: Пипенко -Петренко- Антонина Александровна

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