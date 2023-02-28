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Кашин Василий Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1841

Отец: Кашин Пётр Васильевич

Мать: Кашина Акулина Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1867

Сын: Кашин Парфирий Васильевич

Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1874

Сын: Кашин Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Просковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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