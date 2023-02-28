Кашин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1841
Отец: Кашин Пётр Васильевич
Мать: Кашина Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1867
Сын: Кашин Парфирий Васильевич
Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.1874
Мать ребёнка: Кашина Просковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно