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Демидов Николай Иванович
Демидов Николай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Демидов Иван Евдокимович
С 1725 по 1750 г.р.
Мать
Демидова (Дмитриева) Аграфена Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Демидов Иван Евдокимович
Мать:
Демидова Аграфена Семеновна
Смерть
1834
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