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Демидов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Демидов Иван Евдокимович

Мать: Демидова Аграфена Семеновна

Смерть
1834
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