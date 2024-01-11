Орлов Рыфат Мустафьевич
Место рожденияКамкино, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Камкино, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Ильдус
Мать ребёнка: не указана
Камкино, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Камкино Горьковской области