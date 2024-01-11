Орлов Рыфат Мустафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Рыфат Мустафьевич

Место рождения

Камкино, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Орлов Мустафа Айзятуллович

Мать: Орлова Бибиайша Хусяиновна

Камкино, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Ильдус

Мать ребёнка: не указана

Камкино, Нижегородская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Камкино Горьковской области
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