Калинычев Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колинычев Василий
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Калинычев Олег Леонидович
Мать ребёнка: Калинычева Лидия
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Калинычев Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Калинычева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинычева Лидия
Смерть
Неизвестно