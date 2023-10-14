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Калинычев Леонид Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колинычев Василий

Мать: Калинычева Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Калинычев Олег Леонидович

Мать ребёнка: Калинычева Лидия

Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Калинычев Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Калинычева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинычева Лидия

Смерть
Неизвестно
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