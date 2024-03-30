Шестков Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестков Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1979

Отец: Шестаков Владимир

Мать: Шестакова Раиса

Бракосочетание
02.06.2007

Жена: Шесткова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.2011

Дочь: Шесткова Вероника Борисовна

Мать ребёнка: Шесткова Ирина Михайловна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.2017

Сын: Шестков Владислав Борисович

Мать ребёнка: Шесткова Ирина Михайловна

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