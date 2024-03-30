Шестков Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1979
Отец: Шестаков Владимир
Мать: Шестакова Раиса
Бракосочетание
02.06.2007
Рождение ребёнка
15.04.2011
Дочь: Шесткова Вероника Борисовна
Мать ребёнка: Шесткова Ирина Михайловна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.03.2017
Сын: Шестков Владислав Борисович
Мать ребёнка: Шесткова Ирина Михайловна