Рябчиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1961
Дочь: Колбина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Раиса Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Раиса Георгиевна
Смерть
Неизвестно