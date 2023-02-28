Лукин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1903
Дата смерти05.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903
Отец: Лукин Василий Егорович
Крещение
26.05.1903
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
05.12.1933
Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивкина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сцепщик
Смерть
05.05.1980