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Лукин Иван Васильевич

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Место рождения

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

14.05.1903

Дата смерти

05.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

С 1909 по 1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903

Отец: Лукин Василий Егорович

Мать: Лукина Евдокия Прокофьевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Крещение
26.05.1903
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Лукин Николай Иванович

Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сцепщик
Смерть
05.05.1980
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