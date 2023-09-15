Макмак (Явпах) Варвара Яниева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кириакия Павловна
Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно