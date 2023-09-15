Макмак (Явпах) Варвара Яниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Явпах) Варвара Яниева

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Макмак Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кириакия Павловна

Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Макмак Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Макмак Левтер Павлович

Отец ребёнка: Макмак Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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