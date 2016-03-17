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Шумский Алексей
Шумский Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
17.03.2016
Пол
Мужской
Отец
Шумский Сергей
1967 г.р.
Мать
(Дыманова) Татьяна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шумский Сергей
Мать:
Татьяна
Смерть
17.03.2016
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