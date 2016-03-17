Шумский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумский Сергей

Мать: Татьяна

Смерть
17.03.2016
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