Зайцева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Дмитрий Ефимович
Мать: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Малинин Иван Константинович
Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно