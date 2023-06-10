Зайцева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Дмитрий Ефимович

Мать: Матрена Степанова

Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Малинин Иван Константинович

Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Малинин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Константин Иванович