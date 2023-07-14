Сердобов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердобов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Сердобов Помпей Васильевич

Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сердобов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей г. Николаевска, Самар. губ.
Смерть
До 1869
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