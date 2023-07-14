Сердобов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Сердобов Помпей Васильевич
Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сердобов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Сердобова Анастасия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей г. Николаевска, Самар. губ.
Смерть
До 1869