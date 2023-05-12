Попов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1982

Дочь: Аксаментова Татьяна

Мать ребёнка: Попова Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Попова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья