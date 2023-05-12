Попов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1982
Дочь: Аксаментова Татьяна
Мать ребёнка: Попова Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Попова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья