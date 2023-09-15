Козлов Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1913
Жена: Козлова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1913
Мать ребёнка: Козлова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Козлов Константин Петрович
Мать ребёнка: Козлова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно