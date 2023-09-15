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Козлов Пётр Григорьевич

Место рождения

Александровка, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1913

Жена: Козлова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Козлов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Козлова Мария Андреевна

Александровка, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Козлов Константин Петрович

Мать ребёнка: Козлова Мария Андреевна

Александровка, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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