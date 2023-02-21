Фирсюк Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1952
Дочь: Андреева Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Фирсюк Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсюк Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Фирсюк Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсюк Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Фирсюк Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно