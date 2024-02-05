Шевченко (Раева) Вероника Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Раева) Вероника Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.197

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.197

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1992

Дочь: Дмитренко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шевченко Александр Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1996

Дочь: Ефимова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Шевченко Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Александр Александрович

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