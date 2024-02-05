Шевченко (Раева) Вероника Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.197
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.197
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1992
Дочь: Дмитренко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шевченко Александр Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1996
Дочь: Ефимова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Шевченко Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно