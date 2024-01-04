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Мядиня

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Арифуллов Осман

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Арифуллов Умяр

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1905

Дочь: Минатулина Фяйзя

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мухлися

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зяйняб

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арифуллов Андержан

Отец ребёнка: Камалетдинов Арифулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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