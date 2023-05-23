Соболев Тит Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Соболев Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1906
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Супруг(-а): Мария Михайловна Соболева (Бессонова)
Рождение ребёнка
01.08.1919
Дочь: Жердева Мария Титовна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Соболев Иван Титович
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1929
Дочь: Федорищева Надежда Титовна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Апполинария Титовна
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно