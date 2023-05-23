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Соболев Тит Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Соболев Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Соболева Мария Михайловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Супруг(-а): Мария Михайловна Соболева (Бессонова)
Рождение ребёнка
01.08.1919

Дочь: Жердева Мария Титовна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Соболев Иван Титович

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Соболев Михаил Титович

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1929

Дочь: Федорищева Надежда Титовна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Апполинария Титовна

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Николай Титович

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Григорий Титович

Мать ребёнка: Соболева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно