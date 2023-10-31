Коржина (Сухова) Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Сухов Максим Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881
Поручители: Александр никифорович Долгов и Иван Михайлович Кор..? / Василий Максимович Сухов и Максим Максимович Сухов
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: Коржина Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Коржин Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно