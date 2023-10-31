Коржина (Сухова) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржина (Сухова) Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Сухов Максим Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Коржин Василий Михайлович

Поручители: Александр никифорович Долгов и Иван Михайлович Кор..? / Василий Максимович Сухов и Максим Максимович Сухов
Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: Коржина Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Коржин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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