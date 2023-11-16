Новгородов Дьулус Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1984
Рождение ребёнка
17.01.2008
Дочь: Новгородова Күннэй Дьулусовна
Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.2009
Сын: Новгородов Айсен Дьулусович
Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.2010
Сын: Новгородов Айтал Дьулусович
Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.2021
Дочь: Новгородова Кэрэчээнэ Дьулусовна
Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно