Новгородов Дьулус Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородов Дьулус Александрович

Новгородов Дьулус Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1984

Отец: Новгородов Александр Петрович

Мать: Новгородова Октябрина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.2008

Дочь: Новгородова Күннэй Дьулусовна

Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.2009

Сын: Новгородов Айсен Дьулусович

Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.2010

Сын: Новгородов Айтал Дьулусович

Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.2021

Дочь: Новгородова Кэрэчээнэ Дьулусовна

Мать ребёнка: Новгородова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Зинаида Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close