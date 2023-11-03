Васильев Федор Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Роман Семенов
Мать: Васильева Агафья Иванова
Рождение ребёнка
30.11.1873
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Васильева Гликерья Федотова
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Васильева Гликерья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно