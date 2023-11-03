Васильев Федор Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Федор Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Роман Семенов

Мать: Васильева Агафья Иванова

Рождение ребёнка
30.11.1873

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Васильева Гликерья Федотова

Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Васильева Гликерья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Гликерья Федотова

Смерть
Неизвестно
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