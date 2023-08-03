Малич Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Малич Дмитрий Афанасьевич

Мать: Малич Магдалина Кирилловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кириакия Николаевна

Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Малич Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Малич Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малич Деспина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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