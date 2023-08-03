Малич Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Малич Деспина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно