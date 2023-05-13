Родион Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Федул Никифорович

Мать: Марфа Ермиловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акулина Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Даниил Родионович

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Родионовна

Мать ребёнка: Марфа Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Сидоровна

Смерть
Неизвестно