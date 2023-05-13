Родион Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Федул Никифорович
Мать: Марфа Ермиловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акулина Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Даниил Родионович
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Родионовна
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Сидоровна
Смерть
Неизвестно