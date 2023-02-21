Карпова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1985
Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
07.06.1988
Сын: Карпов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
16.01.?
Дочь: Кучук Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно