Карпова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1985

Сын: Карпов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1988

Сын: Карпов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.?

Дочь: Кучук Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Андрей Борисович

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