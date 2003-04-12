Чижова (Чижова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Чижова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

01.10.1910

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910

Отец: Чижов Михаил Семенович

Мать: Чижова Прасковья (Параскева) Спиридоновна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.01.1931

Дочь: Старкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чижов Иван Алексеевич

Деревня Дьяковское
Рождение ребёнка
06.04.1933

Сын: Чижов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чижов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Иван Алексеевич

Смерть
12.04.2003
Похороны
Неизвестно
Котляковское кладбище
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