Чижова (Чижова) Пелагея Михайловна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения01.10.1910
Дата смерти12.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.01.1931
Дочь: Старкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чижов Иван Алексеевич
Деревня Дьяковское
Рождение ребёнка
06.04.1933
Отец ребёнка: Чижов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2003
Похороны
Неизвестно
Котляковское кладбище