Рюнгинен Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1935
Дочь: Рямо Хилма Ивановна
Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рюнгинен Александр Иванович
Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно