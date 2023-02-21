Рюнгинен Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюнгинен Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1935

Дочь: Рямо Хилма Ивановна

Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Рюнгинен Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рюнгинен Александр Иванович

Мать ребёнка: Рюнгинен Анна-Мария Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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