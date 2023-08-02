Петруняк Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петруняк Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1939

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
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