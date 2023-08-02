Петруняк Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1939
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1982