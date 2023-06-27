Конова (Коновалова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1931
Сын: Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.04.1949
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конов Иван Ильич
Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич
Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно