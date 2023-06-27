Конова (Коновалова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова (Коновалова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1931

Сын: Ильин Василий Ильич

Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.04.1949

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Павел; Петр; Мария

Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конов Иван Ильич

Отец ребёнка: Конов Илья Григорьевич

Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конов Илья Григорьевич

Смерть
Неизвестно