Киселев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Киселев Георгий Федорович

Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпун Галина Федоровна

Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Борис Федорович

Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Варвара Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
машинист РЖД
Смерть
1967