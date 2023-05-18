Киселев Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Киселев Георгий Федорович
Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпун Галина Федоровна
Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Варвара Никитична
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист РЖД
Смерть
1967