Есаков Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1904
Дочь: Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Есаков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1918
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
сИвановка Давлекановский р/н Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно