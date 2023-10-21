Есаков Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1896 и 1904

Дочь: Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Есаков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Есаков Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Есаков Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1918

Сын: Ясаков Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

сИвановка Давлекановский р/н Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
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