Саитбурханов Габделкаюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбурханов Габделкаюм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Амитов Саитбурхан

Мать: Амитова (Саитбурханова) Хабиба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитбурханова Шамсизиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитбурханова Канифа

Рождение ребёнка
1847

Сын: Саитбурханов Мухаметюсуф

Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа

Рождение ребёнка
1853

Сын: Саитбурханов Ахмет

Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа

Смерть
1854

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