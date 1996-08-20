Камышов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1955
Дата смерти20.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1977
Сын: Камышов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Камышова Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
29.12.1985
Сын: Камышов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Камышова Ольга Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камышова Ольга Ефимовна
Смерть
20.08.1996