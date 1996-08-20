Камышов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1955

Дата смерти

20.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1977

Сын: Камышов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Камышова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
29.12.1985

Сын: Камышов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Камышова Ольга Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камышова Ольга Ефимовна

Смерть
20.08.1996
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