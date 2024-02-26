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Шитой Василий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Шитой Иван Марков (Ич)

Мать: Шитой Фекла Елизарова (Вна)

Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Жена: Шитой Ирина Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
02.02.1873 ст.

Сын: Шитой Игнатий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Ирина Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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