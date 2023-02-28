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Иван Фирсович

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Фирс Яковлевич

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Артемий Иванович

Мать ребёнка: 1-я Фирсова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Леонтий Иванович

Мать ребёнка: 1-я Фирсова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мина Иванович

Мать ребёнка: 1-я Фирсова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: 1-я Фирсова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Васильевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1748

Сын: Тит Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Васильевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Фирсова

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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