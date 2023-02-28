Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Фирс Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Артемий Иванович
Мать ребёнка: 1-я Фирсова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Леонтий Иванович
Мать ребёнка: 1-я Фирсова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Иванович
Мать ребёнка: 1-я Фирсова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: 1-я Фирсова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Агафия Аверкиевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1748
Сын: Тит Иванович
Мать ребёнка: Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Фирсова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно