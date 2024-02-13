Марченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1969
Дочь: Кольцова (Марченко) Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна
Смерть
Неизвестно