Марченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Владимир

Марченко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1969

Дочь: Кольцова (Марченко) Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.