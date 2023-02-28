Луцкий Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти21.04.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1863
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1865
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Савенко Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Бракосочетание
До 1867
Жена: Луцкая Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1869
Сын: Луцкий Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Майборода Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1886