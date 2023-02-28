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Луцкий Василий Тимофеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

21.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1863

Сын: Луцкий Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1865

Сын: Луцкий Миней Васильевич

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Савенко Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Бракосочетание
До 1867

Жена: Луцкая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.1869

Сын: Луцкий Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Майборода Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Луцкая Фекла Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1886
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