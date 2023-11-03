Мельников Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
19.10.1933
Рождение ребёнка
19.06.1938
Рождение ребёнка
02.02.1940
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мельников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична
Рождение ребёнка
06.02.1944
Дочь: Сухова Валентина
Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична
казахстан
Рождение ребёнка
06.06.1949
Рождение ребёнка
10.06.1958
Рождение ребёнка
28.03.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984