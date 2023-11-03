Мельников Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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1942 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мельников Виктор Степанович

Мать: Мельникова Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
19.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
19.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
02.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мельников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
06.02.1944

Дочь: Сухова Валентина

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

казахстан
Рождение ребёнка
06.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
10.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельников Матрона Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельников Матрона Никитична

Смерть
1984
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