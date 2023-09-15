Скрябина (Небогатикова) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Небогатикова) Анна Яковлева

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.05.1886 ст.

Сын: Скрябин (нолинский) Николай Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохоров

слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.

Сын: Скрябин (молотов) Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохоров

слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Михаил Прохоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1913
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