Скрябина (Небогатикова) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1886 ст.
Сын: Скрябин (нолинский) Николай Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохоров
слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.
Сын: Скрябин (молотов) Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Скрябин Михаил Прохоров
слобода Кукарка, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1913