Плохой Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1922
Сын: Плохой Иван
Отец ребёнка: Плохой Сергей
Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Ефросинья
Отец ребёнка: Плохой Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадура Матрена
Отец ребёнка: Плохой Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плохой Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохой Сергей
Смерть
Неизвестно