Мещанинов Косма Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти08.09.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещанинов Константин Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.09.1905 ст.
Заболотье, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3357, стр. 206