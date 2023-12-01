Мещанинов Косма Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещанинов Косма Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

08.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещанинов Константин Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.09.1905 ст.
Заболотье, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3357, стр. 206
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