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Жавела Ирина Сергеевна

Место рождения

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1989

Отец: Жавела Сергей Николаевич

Мать: Вислогузова Людмила Александровна

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.2012

Сын: Прохоров Лев Константинович

Отец ребёнка: Прохоров Константин Сергеевич

Таежный, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.11.2015

Дочь: Прохорова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Прохоров Константин Сергеевич

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Константин Сергеевич