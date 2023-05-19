Жавела Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1989
Рождение ребёнка
10.08.2012
Сын: Прохоров Лев Константинович
Отец ребёнка: Прохоров Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
30.11.2015
Дочь: Прохорова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Прохоров Константин Сергеевич
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно