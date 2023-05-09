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Дворников Фрол Александрович

Место рождения

Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Чуркина Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Ранение
20.02.1915
Должность/Звание рядовой лейб-гвардии Воинская часть Лейб-гвардии Московский полк Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеро... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворников Всеволод Фролович

Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Людмила/Любовь/ Любава Фроловна

Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна

По паспорту Людмила имя, а все обращались к ней Любава,Любовь. узнали как в паспорте написано после ее смерти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Фроловна

Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворникова Елена Павловна

Смерть
Неизвестно