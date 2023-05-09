Дворников Фрол Александрович
Место рожденияПермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Чуркина Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна
Ранение
20.02.1915
Должность/Звание рядовой лейб-гвардии Воинская часть Лейб-гвардии Московский полк Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеро... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворников Всеволод Фролович
Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна
Пермская губ., Камышловский уезд, Рамыльская вол. с.Беляковское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Людмила/Любовь/ Любава Фроловна
Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна
По паспорту Людмила имя, а все обращались к ней Любава,Любовь. узнали как в паспорте написано после ее смерти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Фроловна
Мать ребёнка: Дворникова Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно