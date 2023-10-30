(Гусева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гусева) Татьяна

(Гусева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
09.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
17.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотнов Евгений Александрович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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