(Гусева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.2009
Рождение ребёнка
09.05.2010
Рождение ребёнка
17.04.2014
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан