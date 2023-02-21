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Филимонов Савелий Данилович

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Место рождения

Таврическая губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Филимонов Данила

Мать: Филимонова ?

Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.09.1917

Сын: Филимонов Петр Савельевич

Мать ребёнка: Филимонова Анна

Казахская ССР, Целиноградская обл., Нуринский р-н, с. Горное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Анна

Смерть
1963
Херсонская область п. Сивашовка колхоз "Красный Сиваш"
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