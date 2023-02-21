Филимонов Савелий Данилович
Место рожденияТаврическая губерния
Дата рождения1889
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Филимонов Данила
Мать: Филимонова ?
Таврическая губерния
Рождение ребёнка
22.09.1917
Сын: Филимонов Петр Савельевич
Мать ребёнка: Филимонова Анна
Казахская ССР, Целиноградская обл., Нуринский р-н, с. Горное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Анна
Смерть
1963
Херсонская область п. Сивашовка колхоз "Красный Сиваш"