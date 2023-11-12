Лапшина Смирнова Олеся Николаевна
Место рожденияДумино Тейковский район Ивановская область
Дата рождения1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Думино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.2003
Дочь: Трунова Лапшина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Лапшин Александр
Нерль Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
19.06.2007
Дочь: Лапшина Анна Александровна
Отец ребёнка: Лапшин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Александр