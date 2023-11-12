Лапшина Смирнова Олеся Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Смирнова Олеся Николаевна

Место рождения

Думино Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Смирнов Николай Васильевич

Мать: Смирнова Васильева Екатерина

Думино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.2003

Дочь: Трунова Лапшина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Лапшин Александр

Нерль Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
19.06.2007

Дочь: Лапшина Анна Александровна

Отец ребёнка: Лапшин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Александр

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