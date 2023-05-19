Грищук (Дудка) Ефросинья Евменовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Дудка Евмен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
После 09.11.1900
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
08.03.1903
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Грищук Иосиф Никитич
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ефросиния Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Рождение ребёнка
19.04.1917
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович
Восприемник
20.01.1918
у Евдокии Ивановны Горох
Восприемник
20.01.1918
у Евдокии Ивановны Горох
Смерть
Неизвестно