Грищук (Дудка) Ефросинья Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Дудка) Ефросинья Евменовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дудка Евмен

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Гришук Никита Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Рождение ребёнка
После 09.11.1900

Сын: Грищук Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Грищук Иосиф Никитич

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ефросиния Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грищук Иван Никитович

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грищук Кирилл Никитович

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.04.1917

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Гришук Никита Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
20.01.1918
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Евдокии Ивановны Горох
Восприемник
20.01.1918
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Евдокии Ивановны Горох
Смерть
Неизвестно