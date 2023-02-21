Абдулгафур
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Габдулмакур
Мать ребёнка: Гаданбану
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алхагияр
Мать ребёнка: Бадигульземал
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хасвиземал
Мать ребёнка: Бадигульземал
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бадриземал
Мать ребёнка: Бадигульземал
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Сарвиземал
Мать ребёнка: Бадигульземал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаданбану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульземал
Смерть
Неизвестно