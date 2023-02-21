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Абдулгафур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ильяс

Мать: Зюлюха

Рождение ребёнка
1826

Сын: Миннигали

Мать ребёнка: Гаданбану

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Газиза

Мать ребёнка: Гаданбану

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гафифа

Мать ребёнка: Гаданбану

Рождение ребёнка
1837

Сын: Габдулмакур

Мать ребёнка: Гаданбану

Рождение ребёнка
1840

Сын: Габдрафик

Мать ребёнка: Гаданбану

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алхагияр

Мать ребёнка: Бадигульземал

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хасвиземал

Мать ребёнка: Бадигульземал

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бадриземал

Мать ребёнка: Бадигульземал

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Сарвиземал

Мать ребёнка: Бадигульземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаданбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульземал

Смерть
Неизвестно
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